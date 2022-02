Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: hausse des commandes de biens durables en janvier information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 14:49









(CercleFinance.com) - Les nouvelles commandes de biens durables sont en hausse en janvier aux Etats-Unis, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le département du commerce des Etats-Unis.



Souvent considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises, cet indicateur augmente ainsi de 1.6% en janvier, signant ainsi une quatrième hausse mensuelle consécutive.



En effet, après avoir été annoncé en recul de 0.9% en décembre, le chiffre des nouvelles commandes de biens durables a finalement été révisé et laisse désormais apparaître une hausse de 1.2% concernant le dernier mois de l'année 2021.



En janvier, les commandes hors aéronautique ont augmenté de 0,7%, tandis que les commandes de biens d'équipement hors défense ont progressé de 1.6%.



La progression des livraisons de biens durables a aussi progressé de 1.2%, alignant un huitième mois de hausse sur les neuf derniers mois.





