USA : hausse de 0,6% des indicateurs avancés en novembre

(CercleFinance.com) - L'indice composite des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, s'est inscrit en hausse de 0,6% le mois dernier, à 109,1, de façon un peu supérieure aux attentes, après des progressions de 0,8% en octobre et de 0,7% en septembre. 'La décélération au cours des mois récents suggère une modération significative de la croissance alors que l'économie des Etats-Unis se rapproche de 2021', réagit Ataman Ozyildirim, senior director de la recherche économique au Conference Board.

