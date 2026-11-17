Les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,5% en septembre 2026 par rapport au mois précédent, conformément aux attentes moyennes des économistes, d'après le département du Commerce, après une hausse de 0,4% en août.

De leur côté, les ventes des entreprises ont grimpé de 1,8% aux États-Unis, après une hausse de 1,2% le mois précédent. Le ratio stocks/ventes s'est ainsi tassé d'un mois sur l'autre, passant de 1,35 en août à 1,33 en septembre.

Par rapport au même mois de 2025, les stocks des entreprises ont progressé de 5,1% en septembre 2026, tandis que les ventes ont grimpé de 12,5%, un écart se traduisant par une baisse du ratio stocks/ventes, qui s'établissait à 1,42 en septembre de l'année précédente.