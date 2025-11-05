 Aller au contenu principal
USA-Google propose des réformes de son 'App Store' pour régler son litige avec Epic Games
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 05:24

Google, propriété d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré mardi être parvenu à une entente avec Epic Games, développeur du jeu vidéo "Fortnite", pour régler leur litige à propos du magasin d'applications en ligne du géant technologique, indiquant être convenus de réformes destinées à réduire les frais imposés aux développeurs et à favoriser la concurrence.

Dans un document de justice déposé conjointement au tribunal fédéral de San Francisco en Californie, les deux entreprises ont demandé au juge de district James Donato d'étudier leur proposition de résolution à l'amiable de leur litige.

Le juge Donato avait ordonné l'an dernier à Google de procéder à une refonte de son 'App Store' à la suite d'un procès remporté en 2023 par Epic Games face au géant technologique.

Le développeur de "Fortnite" avait accusé Google de chercher à empêcher toute concurrence dans l'accès aux applications sur les appareils Android et de décider de la manière dont les utilisateurs paient pour les achats intégrés aux applications.

(Mike Scarcella; version française Jean Terzian)



