Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Goldman Sachs va privilégier la 'qualité' en 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 16:33









(CercleFinance.com) - Les stratèges de Goldman Sachs s'attendent à ce que l'indice S&P 500 progresse de 5% en 2024, une année pour laquelle ils recommandent de privilégier des titres 'de qualité' tels qu'Alphabet ou Microsoft.



Dans leur note la plus récente, David Kostin et ses équipes expliquent voir le S&P finir l'exercice 2024 autour de 4700 points, contre 4508 points aujourd'hui.



En incluant les dividendes, le rendement total de l'indice devrait se monter à 6% l'an prochain, pronostiquent-ils dans leur étude.



Dans le détail, les analystes de Goldman recommandent aux investisseurs de bâtir une stratégie axée autour (1) de valeurs de qualité dans un climat d'inquiétudes concernant la fin du cycle économique actuel, (2) de valeurs de croissance affichant une rentabilité des capitaux investis (ROIC) élevée du fait de la stabilisation de la croissance et des taux d'intérêt et (3) de valeurs cycliques délaissées au moment où les craintes d'une récession s'apaisent.



Parmi le panier de valeurs de qualité privilégiées par Goldman Sachs se trouvent quelques géants technologiques comme Alphabet, Meta, Microsoft ou Accenture, mais aussi des noms plus traditionnels de la cote tels que Home Depot, PepsiCo ou UnitedHealth.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.