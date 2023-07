Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Goldman Sachs réduit la probabilité d'une récession information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les économistes de Goldman Sachs disent avoir revu à la baisse la probabilité d'une récession aux Etats-Unis au vu de la récente résistance de l'activité économique.



La banque d'investissement américaine évalue désormais à 20% la probabilité d'une récession Outre-Atlantique au cours des 12 prochains mois, au lieu de 25% dans une prévision précédente.



Ce niveau est légèrement supérieur à la probabilité moyenne de 15% caractérisant la période d'après-guerre (avec généralement l'occurrence d'une récession tous les sept ans), mais bien en-dessous de la médiane de 54% établie par les analystes interrogés par le Wall Street Journal, fait remarquer la firme de Wall Street.



Selon Goldman Sachs, les derniers indicateurs économiques montrent que l'inflation pourrait être ramené à des niveaux 'acceptables' sans pour autant déclencher une contraction de l'activité.



L'établissement met en évidence l'économie 'résiliente' des Etats-Unis, comme l'illustrent la croissance de 2,3% du PIB enregistrée au deuxième trimestre et le reflux du taux de chômage à moins de 3,6% en juin.



Si ses équipes disent tabler sur un nouveau relèvement de taux de 25 points de base de la part de la Fed à la fin du mois, Goldman estime aussi que ce tour de vis devrait être le dernier de son cycle de resserrement actuel.





