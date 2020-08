Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Fusillade dans le Wisconsin lors d'une manifestation pour Blake Reuters • 26/08/2020 à 12:53









* Manifestations antiracistes depuis dimanche à Kenosha * Un homme armé pris en chasse par la foule * Affrontements aussi contre la police dans l'Oregon et le Kentucky (Actualisé avec fusillade et précisions) par Brendan McDermid et Stephen Maturen KENOSHA, Wisconsin, 26 août (Reuters) - La troisième nuit consécutive de manifestation contre les violences policières à Kenosha, dans le Wisconsin, a été marquée par une fusillade qui a fait au moins deux morts et un blessé, a déclaré mercredi la police. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos, des personnes hurlant alors que des tirs retentissent. On peut notamment y voir un homme muni d'un fusil poursuivi par la foule qui croit alors qu'il s'agit de l'assaillant ayant tiré des coups de feu. Celui-ci est jeté au sol et, semble-t-il, abattu à bout portant. Une autre vidéo montre un homme qui semble avoir reçu une balle dans la tête alors que des personnes à proximité tentent de le soigner. Sur une autre vidéo, un homme est gravement blessé au bras. La fusillade a éclaté peu avant minuit alors qu'une foule était rassemblée dans le rues de Kenosha, pour protester contre la tentative d'interpellation de Jacob Blake, un Américain noir sur lequel des officiers de police ont tiré dans le dos dimanche. Depuis le début des manifestations de Kenosha, des milices autoproclamées, généralement composées d'hommes blancs, patrouillent dans les rues avec des fusils, disant vouloir protéger la ville des pillards. Après la tombée de la nuit, la police s'est opposée dans le centre-ville à quelque 200 contestataires ayant bravé le couvre-feu nocturne imposé dans cette ville de 100.000 habitants, située au sud de Milwaukee, sur une rive du lac Michigan. Plusieurs véhicules blindés de type militaire ont été aperçus en train d'effectuer des manoeuvres, tirant des gaz lacrymogènes en direction de la foule, dont une partie a lancé à la police des bouteilles d'eau, des pétards et d'autres objets. Ces troubles sont survenus alors que le gouverneur du Wisconsin avait déclaré dans la journée l'état d'urgence et indiqué qu'il allait déployer des membres supplémentaires de la Garde nationale pour ramener l'ordre à Kenosha, tandis que la mère de Jacob Blake a publiquement appelé au calme. Des manifestants antiracistes se sont également opposés mardi soir aux forces de l'ordre à Portland, dans l'Oregon, et à Louisville, dans le Kentucky, dans le cadre de la vague de protestation contre les violences policières qui a suivi l'interpellation mortelle de George Floyd le 25 mai à Minneapolis. JACOB BLAKE PARALYSÉ Agé de 29 ans, père de six enfants, Jacob Blake a été atteint par des coups de feu tirés dimanche par des officiers de police qui, pistolets en mains, l'ont suivi alors que ce dernier leur tournait le dos et ouvrait la portière du côté conducteur de sa voiture. Trois de ses jeunes fils, âgés de 3, 5 et 8 ans, ont assisté à la scène, selon l'avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente la famille Blake. Jacob Blake, qui s'était interposé pour tenter de stopper une bagarre entre deux femmes, a été atteint par quatre des sept coups de feu tirés contre lui, tous par un seul policier, et "rien n'indiquait qu'il était armé", a déclaré Ben Crump mardi dans un entretien à la chaîne ABC News. La police n'a pas expliqué les motifs de la fusillade. Les policiers impliqués dans la fusillade ont été placés en congé administratif. Au cours d'une conférence de presse, les parents de Jacob Blake ont exprimé leur détresse à propos de la fusillade, tout en déplorant les nuits de pillages, les actes de vandalisme et incendies qui ont éclipsé les manifestations pacifiques. "Ils ont tiré sur mon fils sept fois. Sept fois ! Comme s'il ne comptait pas", a déclaré le père de Jacob Blake d'une voix tremblante. "Mon fils compte. Il est un être humain et il compte", a-t-il ajouté. Julia Jackson, la mère de Jacob Blake, a déclaré que celui-ci "se battait pour sa vie". Elle a toutefois appelé à l'unité, déclarant qu'elle priait pour les officiers de police et qu'elle était déçue par les dégâts causés dans la ville. "Cela ne reflète ni mon fils ni ma famille", a-t-elle dit. Les avocats de la famille Blake ont déclaré que Jacob Blake était paralysé des membres inférieurs et que son estomac, ses reins et son foie avaient été endommagés. "Il va falloir un miracle pour que Jacob Blake Jr marche à nouveau", a déclaré Crump, indiquant que la famille avait l'intention d'engager une procédure judiciaire pour que "les fautifs soient tenus pour responsables". (avec Jonathan Allen, Barbara Goldberg et Daniel Trotta, Kanishka Singh et Ann Maria Shibu; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

