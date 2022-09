Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: forte remontée de l'indice Empire State en septembre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 14:40

(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière tend à se stabiliser dans la région de New York, selon l'indice Empire State de septembre qui a grimpé de 30 points par rapport au mois précédent pour atteindre -1,5, non loin du seuil de zéro séparant expansion et contraction de l'activité.



Les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les expéditions ont fortement progressé. Les indicateurs du marché du travail indiquaient une augmentation modeste de l'emploi et aucun changement dans la semaine de travail moyenne.



Les indices des prix ont nettement baissé, ce qui indique une décélération des hausses de prix. Pour l'avenir, les entreprises n'étaient pas très optimistes quant à l'amélioration des conditions d'activité au cours des six prochains mois.