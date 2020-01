Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Forte baisse des commandes de biens d'équipement en décembre Reuters • 28/01/2020 à 14:43









WASHINGTON, 28 janvier (Reuters) - Les nouvelles commandes de biens d'équipement aux Etats-Unis ont subi en décembre leur plus forte baisse depuis huit mois et leurs ventes sont restées faibles, montrent mardi des statistiques officielles qui suggèrent une nouvelle contraction de l'investissement des entreprises au quatrième trimestre. Le département du Commerce a fait état d'une baisse de 0,9% en décembre des commandes de biens d'équipement hors défense et aéronautique, une catégorie considérée comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises américaines. Cette baisse, la plus marquée depuis avril, a touché entre autres les machines industrielles, les métaux de base, les équipements électriques et les composants. Les chiffres de novembre ont été revus à la baisse et montrent désormais une augmentation de 0,1% seulement contre +0,2% en première estimation. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une stabilité des commandes de biens d'équipement hors défense et aéronautique en décembre. Les livraisons de cette catégorie, qui entrent dans le calcul des dépenses d'équipement, l'une des composantes du produit intérieur brut (PIB), ont parallèlement baissé de 0,4% le mois dernier après un recul de 0,3% en novembre. Les commandes de biens durables dans leur ensemble, qui concernent aussi bien les grille-pain que les avions, ont rebondi de 2,4% en décembre après une chute de 3,1% le mois précédent. Ce chiffre intègre entre autres une augmentation de 7,6% des commandes d'équipement de transport après un recul de 8,3% en novembre. Les commandes de véhicules à moteur et de pièces détachées ont diminué de 0,9%. Tableau (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)

