USA : forte augmentation des indicateurs avancés en mars

(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés (LEI) aux Etats-Unis a augmenté de 1.3% en mars, à 111.6, après une baisse de 0.1% (chiffre révisé par rapport à +0.2%) en février et une hausse de 0.5% en janvier, annonce aujourd'hui l'organisation patronale Conference Board. Les économistes anticipaient une hausse de 0.6% de cet indice, censé préfigurer l'évolution de la conjoncture pour les mois qui viennent. ' Le LEI américain a fortement augmenté en mars, ce qui a plus que compensé le chiffre révisé légèrement négatif de février ', analyse Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique du Conference Board. Le responsable met par ailleurs en avant les effets de la campagne de vaccination accélérée, la levée progressive des mesures de restriction de mobilité ainsi que les mesures de relances budgétaires actuelles et attendues. 'Le Conference Board prévoit désormais que la croissance du LEI puisse atteindre 6% d'une année à l'autre ', souligne Ataman Ozyildirim.

