USA: fort ralentissement de la croissance du secteur privé information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit très fortement en janvier à en croire l'indice PMI composite d'IHS Markit, qui ressort à 51,1, contre 50,8 en estimation flash, et 57 en donnée définitive pour le mois précédent.



Le secteur privé connait ainsi sa plus faible croissance depuis 18 mois, les fabricants et les prestataires de services voyant des ralentissements considérables de leurs dynamiques de croissance alors que la vague Omicron pèse sur les conditions de la demande.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.