USA: évolution contrastée des PMI et ISM manufacturiers information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 16:10

(CercleFinance.com) - L'indice PMI de S&P Global pour le secteur manufacturier américain s'est redressé en septembre un peu plus qu'estimé initialement, puisqu'il ressort à 52,0 en donnée définitive, contre 51,8 en estimation flash et 51,5 au titre du mois précédent.



Cette évolution favorable se trouve toutefois contredite par l'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le même secteur : publié peu après, il s'établit à 50,9 pour le mois écoulé, à comparer à 52,8 au titre du mois d'août.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI et ISM : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.