USA et UE plus forts ensemble pour dire "non" à la Chine, selon l'ambassadeur européen à Pékin

PEKIN, 10 décembre (Reuters) - L'ambassadeur de l'Union européenne à Pékin a invité jeudi les Etats-Unis à coopérer davantage avec les Vingt-Sept pour s'opposer à la Chine quand c'est nécessaire et à se rapprocher d'autres pays de la région pour faire face à ses revendications en mer de Chine méridionale. "Coopérons avec la Chine autant que nous le pouvons, quand nous le pouvons, quand la Chine est prête à coopérer, et exprimons nos désaccords quand c'est nécessaire", a déclaré Nicolas Chapuis, lors d'une conférence sur l'énergie, à Pékin. "Nous devons avoir une conception commune pour dire 'non' au harcèlement et à l'intimidation, à la diplomatie coercitive, à la diplomatie guerrière", a-t-il poursuivi. Le diplomate français a par ailleurs invité les pays européens à coopérer davantage avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) pour "trouver un terrain d'entente" au sujet de la mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique la quasi-totalité. "La liberté de navigation est essentielle. La mer de Chine méridionale n'est pas seulement une question chinoise. C'est une question internationale", a-t-il ajouté. Joe Biden, qui prendra ses fonctions de président des Etats-Unis le 20 janvier, souhaite faire du multilatéralisme une pièce maîtresse de sa diplomatie, notamment pour faire face à l'influence grandissante de la Chine. (Yew Lun Tian et Muyu Xu, version française Jean-Philippe Lefief)

