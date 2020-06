Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA et Irak affirment leur engagement au retrait des troupes US Reuters • 12/06/2020 à 05:16









(Actualisé avec précisions) LE CAIRE, 12 juin (Reuters) - L'Irak et les Etats-Unis ont affirmé leur engagement au retrait des troupes américaines d'Irak, sans donner de calendrier, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle irakienne INA, citant le Premier ministre Moustafa al Kadhimi. Le Parlement irakien a voté plus tôt cette année le départ des troupes étrangères présentes dans le pays, et les Etats-Unis ainsi que d'autres pays de la coalition ont commencé à réduire leurs contingents de soldats. Moustafa al Kadhimi a déclaré que la décision du Parlement irakien avait été reconnue dans le cadre du dialogue stratégique irako-américain, a indiqué INA, sans davantage de précisions. Dans un communiqué conjoint relayé par le département d'Etat américain, les Etats-Unis déclarent qu'ils vont continuer de retirer une partie de leurs troupes d'Irak et discuter avec le gouvernement à Bagdad du statut des soldats encore présents dans le pays, soulignant qu'ils ne cherchaient pas à établir une présence militaire permanente en Irak. Washington a aussi évoqué la possibilité que des conseillers économiques travaillent directement avec le gouvernement irakien pour contribuer à faire avancer le soutien de la communauté internationale en faveur des réformes engagées en Irak, face aux conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus et au déclin des prix du pétrole, est-il ajouté dans le communiqué. (Samar Hassan et John Davison; version française Jean Terzian)

