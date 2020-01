USA et Chine n'ont pas d'accord sur de futures réductions de taxes, selon Washington

WASHINGTON, 14 janvier (Reuters) - Les Etats-unis et la Chine n'ont pas conclu d'accord sur une future réduction des droits de douane, déclarent mardi le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué commun. Tous les détails de l'accord commercial de "phase 1" entre les deux pays seront rendus publics mercredi, jour de la signature du texte à la Maison blanche, à l'exception d'une annexe confidentielle précisant les montants des achats de produits américains par la Chine. "Il n'y a aucun autre accord oral ou écrit entre les Etats-Unis et la Chine sur ces questions, et il n'existe aucun accord sur de futures réductions de droits de douane. Toutes les rumeurs évoquant le contraire sont catégoriquement fausses", disent-ils. (Jeff Mason, version française Jean-Stéphane Brosse)