USA-Encore plus de 3 millions d'inscriptions hebdomadaires au chômage

WASHINGTON, 7 mai (Reuters) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 2 mai mais demeurent considérables, à 3,169 millions contre 3,846 millions (révisé) la semaine précédente, une nouvelle illustration de l'impact sur l'activité des mesures de lutte contre le coronavirus. Les chiffres annoncés jeudi par le département du Travail signifient que plus de 33 millions de personnes ont perdu leur emploi depuis le 21 mars. Les économistes attendaient en moyenne 3 millions d'inscriptions au chômage après 3,839 millions annoncées initialement pour la semaine précédente. La moyenne mobile sur quatre semaines, considérée comme un indicateur plus fiable de l'évolution de long terme du marché du travail, a reculé pour s'établir à 4.173.500 contre 5.035.000 (révisé) la semaine précédente. "Le rythme des nouvelles demandes de chômage ralentit mais reste à des niveaux inimaginables il y a encore quelques mois", a déclaré Joel Naroff, économiste en chef chez Naroff Economics. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 22,647 millions lors de la semaine au 25 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 18,011 millions la semaine précédente. Le secteur privé aux Etats-Unis a détruit plus de 20 millions d'emplois en avril, un niveau sans précédent, en raison des fermetures d'entreprises mises en oeuvre afin d'enrayer la pandémie de coronavirus, selon les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet ADP publiés mercredi. Le département du Travail publiera vendredi son rapport mensuel. Le consensus Reuters attend 21,85 millions de postes détruits dans le privé en avril et un taux de chômage à 16%, du jamais vu. Tableau de la statistique: (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

