USA-Eli Lilly va tester un traitement anti-Covid dans des maisons de retraite

par Michael Erman 3 août (Reuters) - L'entreprise pharmaceutique américaine Eli Lilly & Co LLY.N a annoncé lundi le prochain lancement d'un essai clinique de phase III dans des maisons de retraite aux Etats-Unis afin d'étudier le potentiel de l'un de ses traitements expérimentaux aux anticorps contre le Covid-19. L'essai du LY-CoV555, un traitement développé en partenariat avec le laboratoire canadien de biotechnologie AbCellera, devrait compter 2.400 participants vivant ou travaillant dans les établissements médicosociaux qui ont connu récemment des cas de Covid-19. L'action Eli Lilly gagnait 1,5% en fin de matinée à la Bourse de New York. Le médicament est déjà testé dans les hôpitaux sur des patients atteints du Covid-19. La semaine dernière, Eli Lilly avait annoncé le lancement d'un essai de phase II pour le LY-CoV555, dont les résultats sont attendus au cours du quatrième trimestre. L'essai de phase III doit commencer dans les prochaines semaines. (Michael Erman, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Stéphane Brosse)

