USA/Election-La confédération syndicale AFL-CIO soutient Biden

26 mai (Reuters) - L'AFL-CIO, plus grande confédération syndicale des Etats-Unis, a apporté mardi son soutien au démocrate Joe Biden en vue de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Le soutien des syndicats pourrait aider Joe Biden à ramener vers son camp les ouvriers qui ont voté en 2016 pour Donald Trump et ont alors permis à l'actuel président des Etats-Unis de remporter de courtes victoires dans des Etats décisifs comme le Michigan, le Wisconsin ou la Pennsylvanie. Réunissant 55 syndicats représentant 12,5 millions d'adhérents, l'AFL-CIO est une alliée fiable du Parti démocrate et elle avait déjà soutenu sa candidate Hillary Clinton en 2016. "Joe Biden a été toute sa vie un défenseur des travailleurs et il a combattu pendant toute sa carrière en faveur de salaires décents, de l'accès aux soins, de la sécurité de la retraite et des droits civiques", a dit le président de la confédération, Richard Trumka, dans un communiqué. (Jarrett Renshaw version française Bertrand Boucey)

