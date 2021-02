Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : détérioration surprise du moral des ménages Cercle Finance • 12/02/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains a subi une détérioration surprise au mois de février, à en croire les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, dévoilés vendredi. L'indice de confiance de l'université américaine est ainsi retombé à 76,2 ce mois-ci, contre 79 points en janvier et 101 un an plus tôt, en février 2020. Les économistes attendaient au contraire un chiffre en hausse, à 80,9, sous l'effet de la récente amélioration de la crise sanitaire aux Etats-Unis, qui aurait dû avoir rendu les ménages moins anxieux Richard Curtin, le directeur de l'enquête, explique dans un communiqué que la baisse est essentiellement imputable à la dégradation des perspectives des ménages disposant de revenus annuels inférieurs à 75.000 dollars. A l'inverse, chez les ménages les plus riches du tiers supérieur, 54% des répondants estiment que leur situation financière s'est améliorée. 'On peut en déduire qu'un nouveau plan de relance permettra de réduire les difficultés financières des personnes aux revenus les plus faibles', affirme Curtin.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.