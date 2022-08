Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : des perspectives de hausse de taux renforcées, selon Commerzbank information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 15:25









Le siège de la Fed, à Washington. (Crédit photo : Federal Reserve) (CercleFinance.com) - Revenant sur les chiffres de l'emploi américain parus ce vendredi, Commerzbank prévient que 'pour maîtriser l'inflation, la Fed devra vraisemblablement encore augmenter substantiellement ses taux directeurs'.



'L'emploi aux États-Unis a augmenté de 528.000 en juillet, ce qui signifie que le marché du travail ne s'est pas refroidi, mais a plutôt accéléré', souligne la banque allemande, qui n'attendait pour sa part de 275.000 créations de postes.



Elle pointe aussi le retour du taux de chômage à son niveau d'avant la pandémie, à 3,5%, un marché du travail très tendu 'susceptible de nourrir encore des pressions sur les salaires', comme le montre d'ailleurs un revenu horaire moyen en hausse annualisée de 5,2%.



'Le refroidissement espéré par la Fed pour abaisser les pressions inflationnistes a échoué à se matérialiser, aussi les appels à une nouvelle hausse de taux de 75 points de base vont-ils probablement s'intensifier au sein du FOMC', conclut Commerzbank.



