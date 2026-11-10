USA-Des mesures plus fermes seront nécessaires si l'inflation s'écarte de l'objectif - Waller (Fed)

La Réserve fédérale (Fed) devra adopter une politique monétaire plus offensive si l'inflation continue de s'éloigner de son objectif, a déclaré mardi Chris Waller, gouverneur de la banque centrale américaine, à quelques heures de la publication de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre.

"L'inflation semble s'éloigner de notre objectif, et non s'en rapprocher", a-t-il dit à propos des derniers chiffres mensuels de l'IPC lors d'une conférence organisée à Londres par la King's Business School et la Money Macro & Finance Society.

Si le banquier central dit s'attendre à un ralentissement de la hausse des prix de mois-ci, il a toutefois averti qu'une hausse plus importante des taux pourrait s'avérer nécessaire si la situation en matière d'inflation venait à s'aggraver.

"Même si j'espère une amélioration par rapport à septembre, et même si cela se produit, je serai toujours favorable à une hausse de 25 points de base du taux directeur du FOMC lors de notre réunion de décembre", a-t-il affirmé.

Les chiffres de l'inflation seront publiés mardi à 13h30 GMT.

L'IPC sous-jacent, qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie, devrait avoir enregistré une hausse de 0,2% le mois dernier par rapport à septembre, selon les économistes interrogés par Reuters.

S'il augmente de 0,3% ou plus, "une mesure de politique monétaire plus ferme pourrait s'avérer nécessaire," a déclaré Christopher Waller.

"Dans ce cas, je pense qu'une hausse de 50 points de base du taux directeur devrait être envisagée lors de la réunion de décembre", a-t-il précisé, ajoutant qu'une mesure moins ambitieuse risquerait de nuire à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

Les rendements des obligations à court terme ont immédiatement réagi à ces déclarations, et les marchés monétaires anticipent désormais pleinement une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre, contre environ 80% la semaine dernière.

Le rendement du titre deux ans US2YT=RR , le plus sensible aux anticipations sur les taux, grimpe de 6,5 points de base pour s'établir à 4,6115%.

(Reportage Ann Saphir ; version française Diana Mandia)