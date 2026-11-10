 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Des mesures plus fermes seront nécessaires si l'inflation s'écarte de l'objectif - Waller (Fed)
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 12:34

Ajouter Boursorama à vos sources

La Réserve fédérale (Fed) devra adopter une politique monétaire plus offensive si l'inflation continue de s'éloigner de son objectif, a déclaré mardi Chris Waller, gouverneur de la banque centrale américaine, à quelques heures de la publication de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre.

"L'inflation semble s'éloigner de notre objectif, et non s'en rapprocher", a-t-il dit à propos des derniers chiffres mensuels de l'IPC lors d'une conférence organisée à Londres par la King's Business School et la Money Macro & Finance Society.

Si le banquier central dit s'attendre à un ralentissement de la hausse des prix de mois-ci, il a toutefois averti qu'une hausse plus importante des taux pourrait s'avérer nécessaire si la situation en matière d'inflation venait à s'aggraver.

"Même si j'espère une amélioration par rapport à septembre, et même si cela se produit, je serai toujours favorable à une hausse de 25 points de base du taux directeur du FOMC lors de notre réunion de décembre", a-t-il affirmé.

Les chiffres de l'inflation seront publiés mardi à 13h30 GMT.

L'IPC sous-jacent, qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie, devrait avoir enregistré une hausse de 0,2% le mois dernier par rapport à septembre, selon les économistes interrogés par Reuters.

S'il augmente de 0,3% ou plus, "une mesure de politique monétaire plus ferme pourrait s'avérer nécessaire," a déclaré Christopher Waller.

"Dans ce cas, je pense qu'une hausse de 50 points de base du taux directeur devrait être envisagée lors de la réunion de décembre", a-t-il précisé, ajoutant qu'une mesure moins ambitieuse risquerait de nuire à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

Les rendements des obligations à court terme ont immédiatement réagi à ces déclarations, et les marchés monétaires anticipent désormais pleinement une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre, contre environ 80% la semaine dernière.

Le rendement du titre deux ans US2YT=RR , le plus sensible aux anticipations sur les taux, grimpe de 6,5 points de base pour s'établir à 4,6115%.

(Reportage Ann Saphir ; version française Diana Mandia)

Banques centrales
FED
Inflation

Valeurs associées

USA BENCHMARK 2A
4,634 Rates +0,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,31 -2,05%
CAC 40
8 330,09 +1,18%
2CRSI
16,8 -2,27%
BIOPHYTIS
0,0433 -3,56%
SOITEC
101,65 +1,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank