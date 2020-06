Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Des élus proposent $22,8 mds d'aide à l'industrie des semiconducteurs Reuters • 11/06/2020 à 02:00









WASHINGTON, 11 juin (Reuters) - Un groupe bipartisan de parlementaires américains a présenté mercredi un projet de loi visant à fournir plus de 22,8 milliards de dollars d'aide aux fabriquants de semiconducteurs, afin de favoriser la construction d'usines aux Etats-Unis sur fond de rivalité technologique avec la Chine. Bâtir une usine dédiée peut coûter jusqu'à 15 milliards de dollars, principalement à cause du coût des outils. Le texte présenté par le sénateur républicain du Texas, John Cornyn, et par le sénateur démocrate de Virginie, Mark Warner, autoriserait le département de la Défense à recourir à des fonds pour "établir et améliorer les capacités de production domestiques de semiconducteurs". Si un réseau de "fonderies de confiance" existe aux Etats-Unis pour contribuer à l'approvisionnement du gouvernement américain, de nombreuses puces doivent être importées d'Asie. (Stephen Nellis à San Francisco et Alexandra Alper à Washington; version française Jean Terzian)

Valeurs associées INTEL NASDAQ +0.31% MICRON TECHNOLOG NASDAQ -2.29% NVIDIA NASDAQ +6.38%