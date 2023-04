Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: des créations d'emplois privés ralenties en mars (ADP) information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le secteur privé aux Etats-Unis n'a créé que 145.000 emplois en mars, un chiffre bien inférieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



Les créations de postes sur le mois écoulé ont donc ralenti sensiblement par rapport aux 261.000 du mois précédent, un nombre révisé en légère hausse par rapport à une estimation initiale qui était de 242.000.



'Le marché du travail commence à trouver son équilibre, alors que la demande des consommateurs s'inscrit en reflux et que les coûts d'emprunts augmentent', commente le cabinet ADP dans son communiqué.





