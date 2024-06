Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: dégradation du moral du consommateur en juin information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 16:14









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est dégradée en juin, mais dans une ampleur un peu moins marquée que prévu, à en croire l'indice de l'organisation patronale Conference Board publié mardi.



L'indice pour le mois qui s'achève s'affiche à 100,4 alors que les économistes l'attendaient à 100. L'indice pour le mois de mai a lui été révisé en baisse, à 101,3 contre 102.



Le sous-indice du sentiment du consommateur sur la situation présente est remonté à 141,5 contre 140,8 le mois précédent, mais celui sur sa situation à venir est retombé à 73 après 74,9 en mai.



A en croire le ConfBoard, la solidité du marché du travail permet pour l'instant de compenser les inquiétudes des ménages sur le futur.



'Si un accès de faiblesse significatif devait toutefois se produire sur le marché de l'emploi, la confiance des consommateurs pourrait s'affaiblir au fil de l'année', prévient Dana Peterson, l'économiste en chef de l'organisation.





