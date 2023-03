Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: dégradation du moral des ménages en mars (Umich) information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 16:09









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains s'est dégradé en mars, à en croire les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce vendredi.



L'indice de confiance compilé par l'université du MidWest a reculé à 62 (contre 63,4 lors de l'estimation préliminaire) et 67 en février.



La composante mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est particulièrement détériorée, passant à 66,3 (contre 66,4 dans l'estimation préliminaire) après 70,7 le mois précédent.



Celle des perspectives est également en net recul, à 59,2 (contre 61,5 dans l'estimation préliminaire) et 64,7 le mois dernier.



La confiance des consommateurs a chuté pour la première fois en quatre mois, un recul d'environ 8 % par rapport à février mais restant 4 % par rapport au niveau d'il y a un an.



' Dans l'ensemble, nos données ont révélé de multiples signes indiquant que les consommateurs s'attendent de plus en plus à une récession à venir ', indique l'Université.







