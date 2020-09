Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Décès de Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême, à 87 ans Reuters • 19/09/2020 à 10:23









(Corrige le nom de Ruth Bader Ginsburg) WASHINGTON, 19 septembre (Reuters) - Ruth Bader Ginsburg, libérale de premier plan et membre de la Cour suprême des États-Unis depuis 1993, est décédé vendredi à l'âge de 87 ans, a annoncé la Cour dans un communiqué. Ginsburg, championne des droits de la femme devenue une icône pour les libéraux américains, est morte de complications dues à un cancer du pancréas, ajoute-t-on de même source. Son décès donne au président américain, Donald Trump, une possibilité d'asseoir la majorité conservatrice à la Cour suprême avec une troisième nomination alors que l'Amérique est profondément divisée et que l'élection présidentielle est imminente. (Andrew Chung; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.