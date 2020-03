Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Décès d'un chef de file du mouvement des droits civiques des années 1960 Reuters • 28/03/2020 à 06:28









28 mars (Reuters) - Le révérend Joseph Lowery, l'un des principaux alliés de Martin Luther King dans le mouvement des droits civiques organisé aux Etats-Unis dans les années 1960, est décédé vendredi à l'âge de 98 ans, a rapporté l'ONG fondée par la veuve de King. "Ce soir, le grand révérend Joseph E. Lowery est passé de la terre à l'éternité. Nos pensées et prières vont à sa famille", a déclaré le King Center for Nonviolent Social Change dans un communiqué publié sur Twitter, rendant hommage à un "chantre des droits civiques" qui combattait l'injustice. Lowery fut distingué en 2009 de la plus haute récompense civile par le président américain de l'époque, Barack Obama, quelques mois après avoir lu la bénédiction lors de la cérémonie d'investiture de celui-ci. (Sangameswaran S à Bangalore; version française Jean Terzian)

