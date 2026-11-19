L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est très nettement dégradé en novembre passant de 20,9 à 6,3, là où les analystes tablaient sur 20. Il est au plus bas depuis le mois de mai dernier.
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