Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: contraction du secteur manufacturier en novembre (PMI) information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - L'activité s'est contractée dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis au mois de novembre, une première depuis l'été 2020, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle Markit publiés jeudi.



L'indice PMI manufacturier est ressorti à 47,7 le mois dernier, contre 50,4 en octobre et en ligne avec la première estimation ('flash') de 47,6, sous la barre des 50 points qui sépare croissance et contraction de l'activité.



'La conjugaison de l'augmentation du coût de la vie, de la remontée des taux d'intérêt et des inquiétudes grandissantes d'une récession a conduit à un effondrement de la demande, au niveau domestique comme à l'international', souligne Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market et auteur de l'enquête.



'En conséquence, les entreprises réduisent leur production à un rythme indédit depuis la crise financière, à l'exceptions des premiers confinements liés à l'épidémie', ajoute-t-il.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.