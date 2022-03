USA : confirmation de l'accélération de la croissance des services

(AOF) - L'indice des directeurs d'achat pour les services a nettement augmenté en février, à 56,5, aux Etats-Unis, à comparer avec une précédente estimation de 56,7 et après 51,2 en janvier. Le PMI Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est passé de 51,1 à 55,9 entre janvier et février.