Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: chute de l'indice Philly Fed en mai information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - L'expansion de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est affaiblie en mai, selon la Fed locale, dont l'indice général a baissé de 11 points pour s'établir à 4,5 en mai, annulant en grande partie sa hausse du mois dernier.



Plus de 29% des entreprises ont signalé une augmentation de l'activité générale ce mois-ci (contre 38% le mois dernier), tandis que 25% ont signalé une baisse (contre 22%) et que 46% n'ont signalé aucun changement (contre 40%).



Les indicateurs des nouvelles commandes et les livraisons sont devenus négatifs, tandis que celui de l'emploi suggère une baisse de l'emploi dans l'ensemble. Les entreprises continuent toutefois de s'attendre à une croissance au cours des six prochains mois.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.