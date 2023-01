Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: chute de l'indice Empire State en janvier information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 14:37

(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière se contracte fortement dans la région de New York, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête Empire State de la Fed locale en janvier, l'indice global des conditions générales des affaires reculant ainsi de 22 points à -32,9.



Les nouvelles commandes et les expéditions diminuent considérablement, les délais de livraison demeurent stables et les stocks augmentent légèrement. La croissance de l'emploi stagne et la semaine de travail moyenne raccourcit.



Les hausses des prix des intrants ralentissent considérablement et celles des prix de vente se modèrent également. Pour l'avenir, les entreprises s'attendent à peu d'amélioration de la conjoncture au cours des six prochains mois.