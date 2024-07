Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: bond de l'indice Philly Fed en juillet information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 14:38









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a augmenté dans l'ensemble en juillet, selon l'enquête de la Fed locale, son indice de diffusion de l'activité générale courante ('Philly Fed') ayant augmenté de 13 points pour atteindre 13,9.



Les sous-indices des nouvelles commandes et des livraisons sont tous deux devenus positifs : le premier a augmenté de 23 points à 20,7, son plus haut niveau depuis mars 2022, et le second a bondi de 35 points à 27,8, au plus haut depuis mai 2022.



Les entreprises ont aussi signalé une augmentation de l'emploi pour la première fois depuis octobre, le sous-indice correspondant ayant augmenté de 18 points à 15,2, son plus haut niveau depuis octobre 2022.





