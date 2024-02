Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: bond confirmé de l'indice de confiance UMich en janvier information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le sentiment du consommateur américain a fortement augmenté au mois de janvier pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2021, montrent les chiffres définitifs de l'enquête de l'Université du Michigan publiés publiés vendredi.



L'indice ressort à 79 en version finale, après 78,8 en première estimation et 69,7 en décembre.



Cette hausse de plus de 13% d'un mois sur l'autre n'a été surpassée que cinq fois depuis 1978, précise Joanne Hsu, l'auteure du rapport, qui évoque une amélioration de la confiance non seulement liée à la situation financière personnelle des consommateurs, mais aussi à la situation économique en général.



La composante des conditions actuelles s'est accrue à 81,9 après 73,3 le mois précédant, tandis que celle mesurant les anticipations a grimpé à 77,1 contre 67,4 en décembre.



Comme en version préliminaire, l'anticipation d'inflation à un an a été confirmée à +2,9%, au plus bas depuis la fin 2020, revenant ainsi dans l'intervalle historique de 2,3% à 3% qui prévalait avant l'épidémie de Covid.





