Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Biden persuadé qu'il l'emportera Reuters • 04/11/2020 à 22:19









WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Joe Biden s'est dit mercredi persuadé qu'il sera déclaré vainqueur de l'élection présidentielle américaine, tout en s'abstenant de se proclamer victorieux. (Lisa Lambert et Susan Heavey; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.