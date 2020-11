Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Biden "a gagné", mais grâce aux fraudes, dit Trump sur Twitter Reuters • 15/11/2020 à 14:50









WASHINGTON, 15 novembre (Reuters) - Donald Trump a semblé reconnaître pour la première fois dimanche que son rival démocrate Joe Biden avait remporté l'élection présidentielle aux Etats-Unis, tout en réitérant ses accusations de fraudes. "Il a gagné parce que l'élection était truquée", a écrit sur son compte Twitter le président républicain, en partageant une vidéo de Fox News. Donald Trump affirme de nouveau dans son tweet que le parti républicain n'a pas pu déployer de scrutateurs dans certains bureaux de vote et d'observateurs au moment du dépouillement, notamment en Pennsylvanie, une accusation restée sans preuve jusqu'à présent. Il accuse aussi la société qui a fourni le logiciel servant à comptabiliser les voix d'appartenir à la "gauche radicale", ou encore les médias d'être complices de la fraude. Donald Trump avait déjà reconnu implicitement vendredi que Joe Biden pourrait lui succéder à la Maison blanche en janvier, en déclarant, à propos de la possible mise sur le marché d'un vaccin contre le coronavirus, qu'il ne savait pas quelle administration en aurait la responsabilité. Selon les projections de l'institut Edison Research, qui travaille pour les grands réseaux de télévision américains, Joe Biden a remporté l'élection du 3 novembre avec 306 grands électeurs contre 232 à son adversaire républicain. (Sarah N. Lynch et Susan Heavey, version française Tangi Salaün)

