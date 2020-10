Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Barron, le fils de Donald Trump, a été testé positif au COVID-19 Reuters • 15/10/2020 à 00:45









WASHINGTON, 15 octobre (Reuters) - Barron Trump, 14 ans, l'un des fils du président américain Donald Trump, a été testé positif au coronavirus sans présenter de symptômes du COVID-19, a déclaré mercredi la Première dame Melania Trump. "Fort heureusement c'est un adolescent solide et il n'a montré aucun symptôme", a-t-elle dit dans un communiqué, ajoutant que Barron Trump et elle-même avaient depuis été testés négatifs. Donald Trump a annoncé au début du mois que son épouse et lui avaient été infectés par le coronavirus. Le président américain a alors été hospitalisé pendant trois nuits au centre médical militaire Walter Reed, à proximité de Washington. Melania Trump a dit avoir présenté des symptômes "minimes" et ajouté qu'elle espérait reprendre dès que possible ses devoirs de Première dame. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

