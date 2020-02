Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Barr envisage de démissionner du ministère de la Justice-source Reuters • 19/02/2020 à 06:57









WASHINGTON, 19 février (Reuters) - L'Attorney General (ministre fédéral de la Justice), William Barr, envisage de démissionner suite aux critiques émises par le président américain Donald Trump sur des enquêtes du ministère de la Justice, a déclaré mardi à Reuters une source au fait de la situation, confirmant une information du Washington Post. William Barr a fait part de ses inquiétudes à des personnes proches de Donald Trump, a rapporté le Washington Post, sans être en mesure de déterminer si Barr s'était entretenu directement de la question avec Trump. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par la Maison blanche et le ministère de la Justice (DoJ). Donald Trump a dit mardi avoir une confiance totale en William Barr, après que celui-ci a déclaré la semaine dernière que le recours répété du président américain à Twitter rendait son travail "impossible". Plusieurs hauts représentants du département de la Justice ont fait machine arrière la semaine dernière sur leur recommandation dans le procès de Roger Stone, ancien conseiller de Donald Trump jugé coupable en novembre dernier d'avoir menti au Congrès, provoquant des bouleversements au sein du "DoJ". Donald Trump s'était servi de Twitter pour attaquer les procureurs en charge de l'affaire. S'exprimant la semaine dernière dans un entretien à la chaîne de télévision ABC, William Barr a dit qu'il ne pouvait faire son travail "avec des commentaires permanents" en bruits de fond et a appelé à la fin des tweets sur les dossiers criminels du département de la Justice. (Steve Holland, avec Sarah N. Lynch; version française Jean Terzian)

