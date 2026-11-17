Après une hausse de 0,7% en septembre par rapport au mois précédent, confirmée par rapport à l'estimation initiale, la production industrielle américaine a reculé de 0,4% en octobre, alors que les économistes attendaient en moyenne une progression de 0,1%.

Dans le détail, la production manufacturière proprement dite s'est accrue de 0,3% le mois dernier par rapport à septembre, mais celle du secteur minier s'est tassée de 0,8%, tandis que celle des services aux collectivités (utilities) a chuté de 4,3%.

Toujours selon la Réserve fédérale, qui publie ces chiffres, le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie américaine s'est contracté de 0,4 point, à 76,4% en octobre, un niveau inférieur de 3 points à sa moyenne de long terme sur la période 1972-2025.