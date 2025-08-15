USA-Baisse surprise de la production industrielle en juillet

La production industrielle aux États-Unis a reculé de manière inattendue en juillet, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

La Réserve fédérale a fait état d'une baisse de -0,1% de la production industrielle le mois dernier, après une hausse de +0,4% en juin (révisé de +0,3%), tandis que les analystes tablaient sur une stabilité (0,0%).

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)