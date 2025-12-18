information fournie par Reuters • 18/12/2025 à 14:58

USA-Baisse surprise de l'indice "Philly Fed" en décembre

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont dégradées en décembre, contrairement aux attentes, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale publiée jeudi.

L'indice "Philly Fed" a reculé à -10,2 après -1,7 en novembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +3,0.

La composante des nouvelles commandes rebondit et s'établit à +5,0 en décembre après -8,6 en novembre.

Le sous-indice des perspectives d'activité baisse à +41,6 après +49,9 le mois dernier.

Le sous-indice de l'emploi ressort à +12,9 contre +6,0 le mois précédent.

Celui des prix acquittés s'élève à +43,6 en décembre après +56,10 en novembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)