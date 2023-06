Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: baisse plus forte que prévu des promesses de ventes information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le nombre de promesses de ventes aux Etats-Unis a diminué bien plus que prévu au mois de mai, montrent des chiffres publiés jeudi par la fédération des agents immobiliers.



L'indice des promesses de ventes de la National Association of Realtors (NAR) a baissé de 2,7% à 76,5, alors que les économistes attendaient un repli trois mois moins important.



Sur les 12 mois à fin juillet, les promesses de vente accusent un repli de 22,2%, mais la NAR explique essentiellement ce recul par le manque de biens disponibles.



'En dépit de chiffres décevants au niveau des signatures, le marché de l'immobilier reste résistant avec environ trois offres reçues pour chaque annonce publiée', souligne Lawrence Yun, la cheffe économiste de l'organisation.



'C'est avant tout l'insuffisance de logements en stocks qui continue de freiner la pleine réalisation du secteur', ajoute-t-elle.





