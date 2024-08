Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: baisse plus forte que prévu des indicateurs avancés information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 16:22









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés américains a baissé plus que prévu au mois de juillet, selon des chiffres publiés lundi par le Conference Board, qui confortent le scénario d'un ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.



Ce baromètre de l'évolution à venir de l'activité économique compilé par cet organisme proche du patronat a baissé de 0,6% à à 100,4 le mois dernier, alors que les économistes prévoyaient un repli moyen de 0,2%.



Le recul de l'indice avait atteint 0,2% en juin.



D'après le ConfBoard, le repli du mois de juillet est dû à la faiblesse des nouvelles commandes, aux anticipations négatives des consommateurs et au recul des permis de construire, autant d'éléments négatifs susceptibles de peser selon lui sur la croissance future.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.