USA : baisse des ventes de logements neufs

(CercleFinance.com) - Les ventes dans l'immobilier neuf ont baissé en mai aux Etats-Unis, mais les prix ont continué d'augmenter, ce qui témoigne de la vigueur non démentie du marché immobilier. Le Département du Commerce a annoncé mercredi que les ventes avaient baissé de 5,9% pour représenter un volume annuel CVS de 769.000 logements contre 817.000 au mois d'avril. Les économistes attendaient, eux, autour de 871.000 unités. Par rapport à mai 2020, les ventes de logements neufs affichent une progression de 9,2%. Elément important de la statistique, le prix médian d'un logement s'établit désormais à 374.400 dollars, contre 317.000 dollars un an plus tôt, un chiffre qui témoigne de la bonne santé du secteur de l'immobilier, le repli des ventes de logements semblant essentiellement s'expliquer par un manque de stocks de biens disponibles.

