USA : baisse des ventes de logements neufs en septembre

(CercleFinance.com) - Les ventes dans l'immobilier neuf ont baissé aux Etats-Unis au mois de septembre, un repli qui ne semble toutefois pas de nature à remettre en cause la bonne santé du marché de l'immobilier en général. Le Département du Commerce a annoncé ce lundi que les ventes avaient baissé de 3,5% le mois dernier pour représenter un volume annuel CVS de 959.000 logements, contre 994.000 en août. Les économistes attendaient un chiffre plus important, autour de 1.025.000 unités. Par rapport à septembre 2019, les ventes s'inscrivent en baisse de 32,1%. Le prix médian d'un logement s'inscrit de nouveau en hausse, à 326.800 dollars contre 322.400 dollars le mois précédent et 315.700 dollars un an plus tôt.

