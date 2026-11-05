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USA-Baisse des inscriptions au chômage à 189.000
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 14:37

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Les inscriptions au chômage ont baissé aux Etats-Unis, s'établissant à 189.000 lors de la semaine au 31 octobre, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 196.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 24 octobre ont été révisées en hausse à 195.000 par rapport à une estimation initiale de 194.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 194.750, contre 197.000(révisé de 196.750) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,718 million lors de la semaine au 24 octobre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,695 million (révisé de 1,701 million).

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