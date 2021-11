Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : baisse de la confiance du consommateur en novembre information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est dégradée au mois de novembre dans un contexte marqué par une forte hausse des prix, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi. L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale a reculé à 109,5 ce mois-ci, après un chiffre de 111,6 pour le mois d'octobre. Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est replié à 142,5 en novembre, contre 145,5 le mois précédent. Celui de leurs anticipations a également reculé, passant à 87,6 contre 89 en octobre. A ce titre, Lynn Franco, la directrice de la recherche économique au Conference Board, note que la proportion d'américains envisageant d'acheter une maison, une automobile ou du gros électroménager au cours des six prochains mois s'inscrit en baisse.

