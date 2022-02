Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: baisse de la confiance du consommateur en février information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains s'est nettement dégradé au mois de février, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.



Son indice de confiance a reculé à 62,8 contre 67,2 en janvier, avec un recul particulièrement marqué pour la composante mesurant leurs perspectives, passée à 59,4 contre 64,1 le mois dernier.



Celle mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est quant à elle ressortie en baisse à 68,2 ce mois-ci, contre 72 le mois précédent.



Richard Curtin, l'auteur de l'enquête, attribue ce repli au poids de l'inflation sur les finances personnelles des ménages, à la perspective de hausses de taux d'intérêt et à des perspectives économiques au plus bas depuis 10 ans.





