USA: baisse de l'indice des indicateurs avancés en avril

(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, a reculé plus fortement que prévu en avril, d'après le Conference Board, qui y voit le signe d'un ralentissement de l'économie.



L'indice précurseur a baissé de 0,6% à 101,8 le mois dernier après s'être déjà replié de 0,3% en mars, alors que les analystes s'attendaient à un repli plus limité de l'ordre de 0,3%.



Le ConfBoard explique la détérioration de l'indice par la dégradation du moral des consommateurs, la faiblesse des prises de commandes des entreprises et le repli des permis de construire, mais aussi par la correction des marchés boursiers en avril.



L'organisation professionnelle dit ainsi prédire un ralentissement de la croissance économique américaine, qui devrait selon ses calculs s'établir en-dessous de 1% au troisième trimestre par rapport au deuxième.





