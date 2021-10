Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : baisse de l'indice de confiance du Michigan information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - L'indice de confiance du consommateur américain ressort en-deçà des prévisions, selon les données préliminaires publiées ce vendredi par l'Université du Michigan. L'indice ressort à 71,4 en première estimation, contre 72,8 en septembre, alors que les économistes attendaient un indice de 74. La composante mesurant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles s'établit à 77,9 contre 80,1 en septembre, tandis que celle mesurant les anticipations ressort à 67,2 contre 68,1 le mois précédent. Selon l'étude, ce recul de la confiance peut notamment être imputé au variant Delta et aux pénuries dans la chaîne d'approvisionnement. Le rapport cite également les difficultés sur le marché du travail ou encore la chute de la confiance envers les politiques économiques du gouvernement.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.